Бывший таджикский футболист, дисквалифицированный из-за бороды, задержан в Беларуси

CA-NEWS (TJ) - Правоохранительные органы Беларуси задержали бывшего игрока таджикской футбольной команды 43-летнего Парвиза Турсунова, которого в 2011 году дисквалифицировали из-за бороды. Об этом Радио Озоди сообщил один из приятелей Турсунова.

По его словам, Парвиз был задержан 18 сентября в аэропорту Минска, а его жену и четверых детей отправили в Украину.

Супруга задержанного Сайёра Субхонова 23 сентября рассказала по телефону из Киева, что последние несколько лет их семья жила в Дубае (ОАЭ), но из-за проблем с регистрацией они решили перебраться в одну из европейских стран.

По ее словам, у мужа закончился срок регистрации в Дубае, и он не смог вовремя ее продлить, поэтому семья решила выехать в Турцию, где пробыла три месяца. Но и там не удалось получить регистрацию, и они прибыли в Украину, а оттуда в Беларусь, чтобы попасть в Европу. Но путешествие было прервано в Минске.

«Мы хотели из Минска доехать на поезде до Бреста, к белорусско-польской границе и попросить убежище в Польше, так как мой муж находился в розыске, хотя он ни в чем не виноват», - сказала С.Субхонова.

Она сообщила, что во время перехода белорусской границы пограничники проверили документы Парвиза и попросили пройти с ними в кабинет. Больше она его не видела. Три дня женщина с детьми находилась в аэропорту, а после ее отправили в Украину.

«Якобы Парвиз находился в списке разыскиваемых лиц за причастность в запрещенному движению «Салафия». После задержания мужа, правоохранители Беларуси ничего не сказали и не дали нам поговорить. Я не видела больше мужа. Отдали его вещи и телефон. Я спросила, откуда я смогу узнать информацию о судьбе мужа, сказали, что можете спросить в своем консульстве. Конкретной информации не дали», - добавила женщина.

По ее данным, проблемы мужа с законом начались из-за его бороды.

«Все началось, когда он был футболистом. Сначала из-за бороды не разрешили ему играть, потом поставили перед выбором – либо борода, либо футбол. Так он бросил футбол, мы перебрались в Дубай, а его на родине обвинили в салафизме», - сказала она.

П.Турсунов был одним из ведущих игроков футбольной команды высшего дивизиона Таджикистана «Хайр» (Вахдат). Однако борода, которую он носит, поставила крест на его футбольной карьере – из-за нее в 2011 году он не был допущен на матчи нового сезона чемпионата Таджикистана по футболу.

Сам дисквалифицированный футболист сказал тогда, что со своей бородой он не расстанется. «Потому что футбол – это мирское, а мы должны думать о вечном. Ношение бороды – один из важных суннатов пророка Мухаммада», – говорил он.