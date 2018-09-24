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  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане планируют создать специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности

CA-NEWS (UZ) - «Согласиться с предложением Верховного суда, генеральной прокуратуры, министерства юстиции и агентства по интеллектуальной собственности о создании специализированного Суда по вопросам интеллектуальной собственности в Узбекистане», - говорится в проекте указа главы государства «Об усилении гарантий обеспечения надежной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности»

Соответствующие изменения в законодательство должны быть разработаны до 1 июля 2019 года.

В проекте определен перечень проблем, требующих своего решения для обеспечения надежной защиты прав интеллектуальной собственности. А также внесены дополнительные задачи для департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Руз.

В этот перечень задач входит: борьба с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности; взаимодействие с другими правоохранительными, таможенными, налоговыми и иными государственными органами по выявлению и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, принятию мер по пресечению оборота на территории республики контрафактной продукции.

Также обеспечение надежной защиты прав и законных интересов в сфере интеллектуальной собственности правообладателей и субъектов предпринимательства; осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; реализацию комплекса мер по выявлению нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности и принятию мер по устранению причин и условий, им способствующих и ведение производства по делам об административных правонарушениях, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности в порядке, установленном законодательством.

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