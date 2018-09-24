Около 600 российских военных принимают участие в антитеррористических учениях в горах Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Специальные учения российских мотострелков по противодействию террористам, наступающим на российские военные объекты в горной местности, начались на полигоне Ляур в Таджикистане. Об этом в понедельник, 24 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«В рамках учений мотосрелковый горный батальон 201 базы, усиленный танковой ротой и двумя реактивными дивизионами, будет отражать нападение условных боевиков на российские военные объекты и проводить поисковые мероприятия в условиях горной местности. Российские военнослужащие выдвинутся в горы для поиска и уничтожения мобильных групп условных террористов на «джихад-мобилях», - сказали в пресс-службе.

В маневрах принимают участие около 600 военнослужащих и более 80 единиц техники. Маневры проходят с 24 по 28 сентября. «В учениях задействованы реактивные системы залпового огня «Ураган», которые прикроют мотострелков и танки, а также создадут огневой заслон, препятствуя бегству условных террористов», - пояснили в пресс-службе.

Дислоцированная в Таджикистане 201 военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.