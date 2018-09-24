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  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку

CA-NEWS (MNG) - 22 сентября знаменитая монгольская дзюдоистка Д.Сумъяа выиграла бронзовую медаль на 32-м чемпионате мира по дзюдо, который проходит с 20 по 27 сентября в Баку, сообщает Montsame.

Таким образом, серебряная призёрша Олимпийских Игр «Рио-2016» Д.Сумъяа стала обладательницей золотой (Будапешт - 2017), серебряной (Челябинск - 2014) и бронзовых (Астана - 2015 и Баку - 2018) медалей чемпионатов мира.

Напомним, в чемпионате мира «Баку – 2018» соревнуются более 800 спортсменов из 129 государств.

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