Полкилограмма экстази изъяты у отца и сына в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Крупную партию психотропных таблеток экстази изъяли сотрудники таможенной службы Таджикистана в городе Душанбе.

По данным ведомства, в ходе проведения оперативных мероприятий в микрорайоне Гипрозем района Сино задержаны 54-летний житель столицы и его сын.

У них было обнаружено и изъято 1 тыс. 395 психотропных таблеток экстази общим весом 472 грамма.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 200 (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта) УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении.