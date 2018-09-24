Полкилограмма экстази изъяты у отца и сына в Душанбе
- Таджикистан, происшествия
- 11:46, 24 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Крупную партию психотропных таблеток экстази изъяли сотрудники таможенной службы Таджикистана в городе Душанбе.
По данным ведомства, в ходе проведения оперативных мероприятий в микрорайоне Гипрозем района Сино задержаны 54-летний житель столицы и его сын.
У них было обнаружено и изъято 1 тыс. 395 психотропных таблеток экстази общим весом 472 грамма.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 200 (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта) УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении.
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