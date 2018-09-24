В Нью-Йорке открылась сессия Генассамблеи ООН, в рамках которой будет открыта выставка к 90-летию Ч.Айтматова

CA-NEWS (KZ) - В Нью-Йорке открылась 73 сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, тема сессии звучит как «Сделаем ООН ближе к интересам всех людей: глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и устойчивых обществ».

Основными приоритетами сессии являются вопросы дальнейшей реформы ООН, предотвращение конфликтов, обеспечение прав человека, гендерное равенство и преодоление несправедливости в мире.

В повестку дня вошли более 175 вопросов в таких сферах, как поддержание международного мира и безопасности, устойчивое развитие, права человека, гуманитарная помощь, разоружение, содействие правосудию и развитию международного права.

Председателем Генассамблеи на нынешней сессии избрана министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. В ходе своего председательства, которое продлится один год, она намерена уделять внимание вопросам миграции, защиты окружающей среды, правам инвалидов, гендерному равенству и продвижению устойчивого развития.

В ходе сессии также будет рассмотрено содействие экономическому развитию и принятию глобальных соглашений по миграции и беженцам.

В первые дни работы новой сессии будут решаться процедурные вопросы, в том числе связанные с распределением пунктов повестки дня по шести основным комитетам Ассамблеи. Ежегодные общие прения начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.

Отмечается, что под председательством США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео, пройдет ряд открытых заседаний Совета безопасности ООН, в котором Казахстан является непостоянным членом в 2017-2018 годах.

Планируется торжественное открытие в главном офисе ООН выставки, посвященной 90-летию писателя Чингиза Айтматова.