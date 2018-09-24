Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с кончиной главы Вьетнама

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа и правительства страны, а также от себя лично направил глубокие соболезнования генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу в связи с безвременной кончиной президента Вьетнама Чан Дай Куанга, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

В своем послании глава государства отметил, что Чан Дай Куанг был выдающимся политиком и государственным деятелем, внёсшим огромный вклад в благополучие и процветание Социалистической Республики Вьетнам и его народа.

Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким покойного, а также дружественному вьетнамскому народу.