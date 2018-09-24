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  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мясо, хлеб, рыба в граммах и пол-яйца: В Таджикистане утвердили нормы ежедневного питания

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане утвердили рекомендуемые нормы потребления основных продуктов питания на душу населения.

Согласно постановлению, житель страны должен потреблять в день 405 граммов хлеба, 112 граммов мяса, 25 граммов рыбы, 316 граммов молока, 46 граммов масла, 55 граммов сахара, 455 граммов овощей, 340 граммов фруктов, 252 грамма картофеля и пол-яйца.

Отмечается, что в постановлении указан минимум продуктов первой необходимости. Эта информация нужна в первую очередь для отраслевых министерств республики, чтобы определять прожиточный минимум. Сегодня в Таджикистане он составляет примерно $50 в месяц.

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