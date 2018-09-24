Президент Ирана пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна

CA-NEWS (CA) - Тегеран не откажется от своей ракетной программы даже под давлением США. Об этом в эфире государственного телевидения Ирана заявил президент республики Хасан Рухани, передает Reuters.

«Иран не намерен отказываться от средств обороны, в том числе и от ракет, которые так злят американцев», - сказал он.

Также Роухани заявил, что если Трамп продолжит действовать в нынешней манере, то его ждет судьба Саддама Хусейна. Роухани напомнил о событиях ирано-иракской войны 1980–1988 годов, в результате которой иракская армия понесла большие потери, а национальная экономика стала испытывать серьезные проблемы, следствием чего стали попытка захватить соседний Кувейт и последующий разгром иракской армии.

Саддам Хусейн был свергнут после вторжения США в Ирак в начале 2000-х и казнен по приговору иракского суда.