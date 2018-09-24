В монгольском аймаке Баян-Улгий на беркутов надели GPS-устройства, стоимость которых $1500

CA-NEWS (MNG) - В монгольском аймаке Баян-Улгий группа учёных Центра исследования и защиты диких животных закрепили GPS-устройства на спине 10 беркутов, из которых пять являются ручными, а пять - отловлены в природе, передает Montsame.

Эта работа была проведена в рамках научной конференции, которая состоялась в сомоне Улаанхус 22 сентября при поддержке Общества монгольских охотников-беркутчи и Управления окружающей среды и туризма аймака.

По словам директора Центра исследования и защиты диких животных Б.Нямбаяраа, GPS-устройства позволяют учёным собрать расширенную информацию о поведении ручных и отловленных птиц в природе, также отслеживать их движение и перемещение, установить площадь и местность их гнездования на территории аймака Баян-Улгий.

Стоимость GPS-устройства – $1500, работает на энергии солнца. Информацию о местонахождении хищных птиц учёные будут получать каждые два часа в течение нескольких лет.