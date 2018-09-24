В МИД Туркменистана прошла встреча с делегацией Министерства экономики, торговли и промышленности Японии

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с японской делегацией, прибывшей во главе с начальником отдела по международным проектам Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Такаси Йошиока, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Отметив приоритеты в области международного сотрудничества, были обсуждены возможности реализации планируемых новых совместных проектов в Туркменистане.

Также, делегаты выразили свой большой интерес в сотрудничестве японских компаний в таких сферах, как экономика, транспорт и нефтехимия.