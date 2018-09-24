В МИД Туркменистана прошла встреча с делегацией Министерства экономики, торговли и промышленности Японии
- Туркменистан, экономика
- 12:36, 24 сентября 2018
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CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с японской делегацией, прибывшей во главе с начальником отдела по международным проектам Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Такаси Йошиока, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Отметив приоритеты в области международного сотрудничества, были обсуждены возможности реализации планируемых новых совместных проектов в Туркменистане.
Также, делегаты выразили свой большой интерес в сотрудничестве японских компаний в таких сферах, как экономика, транспорт и нефтехимия.
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