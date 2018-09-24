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  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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При пожаре в Мытищах погибли двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок

CA-NEWS (UZ) - Двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок, погибли при пожаре на складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате пожара на железобетонном складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи погибли два человека, в том числе ребенок — оба граждане Узбекистана", — сказал представитель.

Он уточнил, что в настоящее время пожар уже ликвидирован. Обстоятельства ЧП выясняются.

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