Казахстан введет запрет на экспорт необработанных коровьих шкур

CA-NEWS (KZ) - Казахстан введет запрет на экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота. Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, в целях обеспечения сырьем и загрузки отечественных кожевенных предприятий, приказом главы ведомства был введен запрет на вывоз шкур КРС в необработанном виде с территории республики с ноября 2016 года по апрель 2017 года, который показал положительные результаты.

Во время действия запрета началось восстановление деятельности кожевенных предприятий, увеличена загрузка производственных мощностей и повысилась эффективность отечественного производства данной отрасли.

Казахстанские предприятия при переработке шкур КРС выпускают следующую продукцию: кожевенные полуфабрикаты (wet blue, кожевенный крашенный краст) и готовая продукция (кожа обувная, мебельная, одежная, галантерейная, шорно-седельная).

Отмечается, что производство готовой кожи с 2015 года увеличилось в 4,1 раза и составило в 2017 году 15,5 млн кв.дм. Данная положительная динамика наблюдается и в экспорте. Так, на 91% вырос объем экспорта выделанной кожи с 164,9 тонн ($506,7 тыс.) до 315,8 тонн ($803,3 тыс.). Средняя экспортная цена выделанной кожи почти в 4 раза превосходит цену полуфабриката.

Основные потребители готовой продукции являются обувные, швейные фабрики, ателье, кожно-галантерейные, шорно-седельные цеха Казахстана, обувные фабрики России и Турции. Рынки сбыта кожевенного полуфабриката – Италия, Турция, Индия, Китай, Россия, Испания, Португалия.

При достаточном обеспечении отечественным сырьем у предприятий малого и среднего бизнеса по производству одежды, обуви, галантерейных изделий появится возможность стать более конкурентоспособными с импортной продукцией, что в перспективе даст толчок в развитии отечественной легкой промышленности, считают в МИР.