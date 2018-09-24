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  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Через камеры в Ташкенте зафиксировано 33 выезда на встречную полосу

CA-NEWS (UZ) - С 1 сентября операторы КСУБДД визуально и по камерам начали фиксировать следующие виды нарушений правил дорожного движения: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил пользования ремнем безопасности, пользование мобильными телефонами во время управления транспортным средством, движение по пешеходным переходам, нарушение правил стоянки или остановки, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

За 20 дней операторами КСУБДД УБДД ГУВД зафиксировано следующее количество нарушений ПДД: движение по пешеходным переходам – 21; выезд на полосу встречного движения – 33; нарушение правил остановки или стоянки – 6; пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 17; несоблюдение правил пользования ремнем безопасности – 25. Кроме того, за этот же период камерами было зафиксировано: проезд на запрещающий сигнал светофора – 23 и наезд на дорожную разметку 1.1 – 7.

Практика использования камер на 115 перекрестках Ташкента показала: водители, зная, что совершенное ими правонарушение будет зафиксировано камерой, не рискуют превысить скорость или проехать на запрещающий сигнал светофора. В итоге, начиная с 15 марта прошлого года, количество нарушений ПДД со стороны водителей заметно сократилось. Этот факт доказывает, что внедрение большего количества камер фото-, видеофиксации нарушений в сфере безопасности дорожного движения – необходимость,говорится в пресс-релизе.

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