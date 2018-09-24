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  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Не лесная» страна. Запрет на вывоз макулатуры будет введен в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Запрет на вывоз макулатуры будет введен в Казахстане.

Как отмечает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, республика не является «лесной» страной, и на сегодняшний день предприятия картонно-бумажной промышленности в качестве сырья используют регенерируемую бумагу, картон и макулатуру. В этой связи в целях недопущения дефицита на казахстанском рынке возникает необходимость запрета на вывоз макулатуры с территории страны.

В 2016 году, когда был введен запрет на 6 месяцев на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов, объем производства в натуральном выражении возрос в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом и составил 141,2 тыс. тонн.

Мультипликативный эффект от запрета оказал свое положительное воздействие на производство бумажной продукции также в 2017 году. Так, объем производства по сравнению с 2015 годом увеличился на 44,6 тыс. тонн, составив 136,1 тыс. тонн на сумму 53,4 млрд тенге.

Объем производства в стоимостном выражении в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился с 33,1 млрд тенге до 47,2 млрд тенге (рост на 33,5%), что позволило увеличить налоговые поступления отрасли в период запрета на 55% и создать новые рабочие места более чем на 100 человек.

Сравнительные статистические данные по объему производства бумаги и бумажной продукции непосредственно в период действия запрета с ноября 2016 года по апрель 2017 года показали рост на 4,3% (в натуральном выражении 62 281 тонн против 59 694 тонн).

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