В пограничной области Узбекистана с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 3,7
- Узбекистан, происшествия
- 12:57, 24 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщает,что 23 сентября в 22:02 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,7 в пограничной области Узбекистана с Таджикистаном.
Координаты: 39,68 градуса северной широты, 68,46 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,7. Глубина h=5 км. Расстояние от Ташкента 187 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Гулистан: 94 км; 2 балл, Джизак: 72 км; 2 балл.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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