В пограничной области Узбекистана с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 3,7

CA-NEWS (UZ) - Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщает,что 23 сентября в 22:02 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,7 в пограничной области Узбекистана с Таджикистаном.

Координаты: 39,68 градуса северной широты, 68,46 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,7. Глубина h=5 км. Расстояние от Ташкента 187 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Гулистан: 94 км; 2 балл, Джизак: 72 км; 2 балл.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.