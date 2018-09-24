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  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В пограничной области Узбекистана с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 3,7

CA-NEWS (UZ) - Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщает,что 23 сентября в 22:02 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,7 в пограничной области Узбекистана с Таджикистаном.

Координаты: 39,68 градуса северной широты, 68,46 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,7. Глубина h=5 км. Расстояние от Ташкента 187 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Гулистан: 94 км; 2 балл, Джизак: 72 км; 2 балл.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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