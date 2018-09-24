Лукашенко рассказал о «тяжелых и результативных» переговорах с Путиным в Сочи

CA-NEWS (CA) - Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске, передает «Белта».

«Основная часть переговоров была один на один с президентом (России). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», - сказал глава государства.

«Я пригласил вас для того, чтобы обсудить итоги вчерашних переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений», - отметил президент, обращаясь к членам правительства.

Как сообщает РИА Новости, президент Беларуси отметил, что стороны затронули вопрос политического взаимодействия Москвы и Минска в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также обсудили дальнейшее строительство Союзного государства.

«Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации», - отметил Лукашенко.

Он также заявил, что все эти вопросы будут обсуждаться в Душанбе через неделю (на саммите СНГ — ред.), а также в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России. Он напомнил, что на встрече 12 октября будут присутствовать президенты обеих стран и руководители правительств.

Президент Белоруссии также заявил, что стороны затронули возможность выделения Минску кредита в один миллиард долларов. При этом он отметил, что «не увидел у российской стороны отторжения» во время обсуждения этого вопроса.

Лукашенко подчеркнул, что Минск предложил Москве продлить срок возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снизить процентную ставку.

В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов. Александр Лукашенко предложил на совещании вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности. «Прежде всего связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси», - резюмировал белорусский лидер.