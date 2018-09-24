Шведская и индийская компании построят таджикский участок CASA-1000

CA-NEWS (TJ) - Шведская компания ABB и индийская компания Kalpataru Power Transmission Limited займутся реализацией проекта таджикского участка CASA-1000. Соответствующие документы подписаны в Алматы в ходе заседания межправительственного совета регионального проекта CASA-1000.

По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, на заседании были обсуждены подготовительные работы по переходу на непосредственные строительные работы.

По итогам заседания подписаны Соглашение между ОАХК «Барки точик» и шведской компанией ABB по строительству конверторной подстанции в Сангтуде, мощностью 1300 МВт, Соглашение между ОАХК «Барки точик» и индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd по строительству таджикского участка линии электропередачи переменного тока 500 кВ, Соглашение между ОАХК «Барки точик» и итальянской компанией CESI по консультационным услугам относительно объектов постоянного тока.

Ранее были подписаны договоренности с иранской компанией «Моненко» по обеспечению надзора и ведению координационных работ по объектам переменного тока.

По данным Минэнерго, практически все подрядные соглашения подписаны, строительные работы начинаются на территории всех стран-участниц проекта.

Реализация таджикского участка проекта включает в себя несколько лотов, в том числе по реализации ЛЭП мощностью 500 кВт от подстанции «Датка» до Худжанда, конвертерной подстанции, пропускной способностью 1300 мВт в Сангтуде, высоковольтной ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара.

Общая стоимость проекта CASA-1000 составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн, Кыргызстан – $209 млн, Афганистан – $354 млн и Пакистан – $209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты – Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, правительство Великобритании и другие.

Планируется, что реализация таджикской части проекта завершится в 2021 году.