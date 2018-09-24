Премьер-министр Монголии ознакомился с деятельностью Библиотеки Конгресса США

CA-NEWS (MNG) - В рамках нынешнего официального визита в США премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил библиотеку Конгресса, расположенную в Вашингтоне, сообщает Montsame.

Он ознакомился с книгами и трудами, хранящимися в секторах Монголии и Тибета этой библиотеки. Также посетил здание Томаса Джефферсона, являющееся старейшим из трех зданий Библиотеки Конгресса. Здесь хранится книга «История о великом Чингисхане» (Histoire du Grand Genghizcan) французского автора Petis (Пети дела Круа), которая была настольной книгой третьего президента США, одного из отцов-основателей этого государства Томаса Джефферсона.

Американский монголовед Алиша Кэмпи предоставила главе Кабмина У.Хурэлсуху подробную информацию об этой книге.

По завершении встречи премьер-министр У.Хурэлсух подарил Библиотеке Конгресса некоторые монгольские книги и оставил подпись в мемориальной тетради.