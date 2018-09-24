РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Премьер-министр Монголии ознакомился с деятельностью Библиотеки Конгресса США

CA-NEWS (MNG) - В рамках нынешнего официального визита в США премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил библиотеку Конгресса, расположенную в Вашингтоне, сообщает Montsame.

Он ознакомился с книгами и трудами, хранящимися в секторах Монголии и Тибета этой библиотеки. Также посетил здание Томаса Джефферсона, являющееся старейшим из трех зданий Библиотеки Конгресса. Здесь хранится книга «История о великом Чингисхане» (Histoire du Grand Genghizcan) французского автора Petis (Пети дела Круа), которая была настольной книгой третьего президента США, одного из отцов-основателей этого государства Томаса Джефферсона.

Американский монголовед Алиша Кэмпи предоставила главе Кабмина У.Хурэлсуху подробную информацию об этой книге.

По завершении встречи премьер-министр У.Хурэлсух подарил Библиотеке Конгресса некоторые монгольские книги и оставил подпись в мемориальной тетради.

print
  • После 20 лет рабства в Казахстане кыргызстанка встретилась с сестрой
  • США могут ужесточить правила выдачи грин-карт
  • В Танзании спасатели вытащили на берег тела 200 погибших в результате крушения парома
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×