Школьники из Казахстана и Бразилии стали бронзовыми призерами Международной олимпиады по экономике

CA-NEWS (KZ) - В России прошла I Международная олимпиада школьников по экономике.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РФ, в олимпиаде приняли участие 65 школьников – победителей соревнований национального уровня. Они представляли 13 стран. Соревнования включали три этапа, каждый со своей темой: экономика, финансовая грамотность и решение бизнес-кейса. Первые два этапа имели индивидуальный зачет, на последнем этапе участники работали в командах.

По итогам трех этапов победу в командном зачете завоевала Латвия, серебро – у России, а бронза – у представителей Казахстана и Бразилии.

За личные достижения золотом были награждены 10 школьников, в том числе один казахстанец.

В состав жюри вошли представители России, Испании, Австрии, Швейцарии и Португалии. Попечительский совет олимпиады возглавил профессор Гарвардского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин.

По словам председателя жюри Умберто Льявадора, в целом участники продемонстрировали высокий уровень знаний.

«Некоторые задачи экономического раунда олимпиады были на самом деле настолько сложными, что даже студенты университета с трудом с ними справились бы. А на олимпиаде мы получили структурированные ответы с очень хорошими пояснениями. Участники обладают фантастической экономической интуицией. Меня очень впечатлили презентации малазийской команды и команды из Казахстана – двух финалистов раунда с бизнес-кейсом. Они проделали потрясающую работу, и их презентация была очень высокого качества», - признался он.