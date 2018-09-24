Туркменистан запретил гражданам ввозить сигареты из Ирана

CA-NEWS (TM) - Туркменские пограничники не разрешают жителям Туркменистана завозить в страну иранские сигареты, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Близость туркмено-иранского пограничного пункта Гаудан-Баджигиран к Ашхабаду и возможность посещения соседней страны сделали этот маршрут привлекательным для туркменских предпринимателей, занимающихся малым бизнесом.

Добраться до границы было довольно просто: на городском автобусе люди доезжали до окраины Ашхабада, пересаживались на такси и за 2 маната доезжали до границы. По нейтральной зоне курсировали иранские автобусы, на которых за 2,5 маната можно было доехать до Ирана.

На иранской стороне местные торговцы открыли рынок, где туркменские граждане могут покупать по низким ценам растительное масло и сливочное, орехи, яйца, курятину и другие продукты. В том числе сигареты.

Даже когда туркменская сторона ограничила ввоз сигарет двумя пачками, ездить было выгодно. Как рассказали предприниматели, за выручку от двух пачек можно было купить продуктов на день для целой семьи.

С сентября ввоз сигарет из Ирана запрещен полностью, а туркменские таможенники отнимают даже штучные сигареты.

Пенсионеры и женщины, занимавшиеся ввозом и реализацией сигарет, огорчены. По их словам, как только у населения появляется возможность хоть немного заработать, власти тут же лишают их ее, никак при этом не решая проблему безработицы.

Напомним, с конца августа в государственных магазинах Туркменистана перестали продавать табачные изделия, а стоимость сигарет в частных магазинах резко возросла.