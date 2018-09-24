Саудовская Аравия и Таджикистан обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана в Саудовской Аравии Заробиддин Косими встретился с вице-заместителем министра иностранных дел Королевства по политическим и экономическим вопросам Фейсалом ибн Абдулла Аламуди.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РТ, они рассмотрели текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества.

Выразив удовлетворение динамикой расширения связей между различными структурами, стороны назвали ее показателем заинтересованности двух стран в развитии многогранного сотрудничества.