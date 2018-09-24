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  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Саудовская Аравия и Таджикистан обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана в Саудовской Аравии Заробиддин Косими встретился с вице-заместителем министра иностранных дел Королевства по политическим и экономическим вопросам Фейсалом ибн Абдулла Аламуди.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РТ, они рассмотрели текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества.

Выразив удовлетворение динамикой расширения связей между различными структурами, стороны назвали ее показателем заинтересованности двух стран в развитии многогранного сотрудничества.

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