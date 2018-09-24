Верхняя палата парламента Узбекистана соберется на 16-е пленарное заседание в конце сентября

CA-NEWS (UZ) - 22 сентября состоялось заседание Кенгаша Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Республики Узбекистан. Заседание вел Председатель Сената Олий Мажлиса Н.Йулдошев, сообщает пресс-служба парламента РУз.

Кенгаш принял постановление о созыве шестнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 27 сентября текущего года в городе Ташкенте.

В повестку дня пленарного заседания Сената вносится ряд законов Республики Узбекистан и вопросов, направленных на коренное повышение эффективности осуществляемых в стране преобразований, последовательное исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», укрепление международного сотрудничества.

К их числу относятся законы Республики Узбекистан «О государственной таможенной службе» (новая редакция), «О частных агентствах занятости», «Об установлении Дня Службы государственной безопасности Республики Узбекистан», а также законы о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на развитие экономических отношений и предпринимательства, совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг, системы обеспечения социальной защиты населения и оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечение общественной безопасности и либерализацию уголовной ответственности, а также усиление ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и другие.

Кроме того, сенаторы рассмотрят ряд законов Республики Узбекистан о ратификации международных договоров, заслушают информацию заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан об исполнении Программы мер по дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

На пленарном заседании будет также заслушан отчет хокима Бухарской области о развитии территорий и деятельности местных Кенгашей народных депутатов.

Члены Сената обсудят вопросы, связанные с направлением парламентского запроса заместителю Премьер-министра – министру финансов Республики Узбекистан по вопросам упорядочения трудовых отношений в сельском хозяйстве и неофициальной занятости в данной сфере.

Кенгашем Сената создана рабочая группа в целях осуществления координации работы комитетов и аппарата Сената Олий Мажлиса по подготовке и проведению шестнадцатого пленарного заседания.

На заседании Кенгашем Сената рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к его полномочиям.