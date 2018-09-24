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  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве проходит рабочий визит министра горнорудной области Монголии по вопросам обсужденных на ВЭФ во Владивостоке

CA-NEWS (MNG) - Делегация во главе с министром горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Д.Сумъяабазаром в эти дни находится с рабочим визитом в России, сообщает Montsame.

Цель визита – обсуждение и планирование работ по реализации некоторых предложений, которые были озвучены во время встреч двух сторон, состоявшихся в рамках 4-го Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 11-13 сентября. Кроме того, запланировано рассмотрение вопроса, связанного с поставкой российских нефтепродуктов в Монголию.

Напомним, на полях ВЭФ президент Монголии Халтмагийн Баттулга обсудил с главами государств соседних стран ряд важных вопросов, касающихся модернизации УБЖД, прокладки газопровода через территорию Монголии и сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли.

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