Сын президента Туркменистана принял участие в открытии роддома

CA-NEWS (TM) - В Каахкинском этрапе состоялись открытия новых объектов медицинской сферы, приуроченные к празднованию 27-й годовщины независимости страны. В торжествах приняли участие депутат Меджлиса Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает госинформагентство страны.

Выступая перед участниками нынешнего торжества, Сердар Бердымухамедов подчеркнул значение Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 год.

Новому роддому от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова была передана автомашина скорой помощи марки «UAZ 39629–016».

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008-2011 года он учился в Дипломатической академии МИД России и получил специальность специалиста по международным отношениям. В 2011-2013 годах, он также учился в Женеве в Центре политики безопасности и получил специальность специалиста по европейской и международной безопасности.

Сейчас он также занимает пост председателя парламентского комитета по законодательству и его нормам, имеет военный чин майора.

В октябре 2017 года президент Бердымухамедов наградил сына медалью им. Мяликглы Бердымухамедова (своего отца, то есть дедушки Сердара) за заслуги перед отечеством.