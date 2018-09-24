Рахмон поручил своевременно подготовиться к зиме

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 24 сентября провел заседание правительства страны

Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале мероприятия выступил председатель Комитета архитектуры и строительства Джамшед Ахмадзод, который представил законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс градостроительства.

Были обсуждены предложения и рекомендации правительства к ряду законодательных актов, которые направлены на рассмотрение в маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) страны.

Э.Рахмон дал поручения ответственным лицам относительно подготовки социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, а также по полной и своевременной подготовке к зиме сферы энергетики, теплоэлектроцентралей, транспорта, складированию запасов продовольствия в дальних регионах – ГБАО, Согдийской и Хатлонской областях, Раштской группе районов.

Правительству страны и исполнительному аппарату президента поручено принять меры по своевременному выполнению плана мероприятий по итогам рабочего визита президента в Горно-Бадахшанскую автономную область.