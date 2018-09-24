СМИ сообщили о планах администрации президента США начать крупную кампанию против Китая

CA-NEWS (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа планирует в течение нескольких недель начать крупную кампанию против Китая, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме.

«Белый дом планирует разгласить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно», - говорится в сообщении.

По их словами, в кампании также примут участие администрация президента США, министерства юстиции, торговли и Пентагон.

Также Белый дом предоставит информацию в поддержку своей позиции против Китая. «Мы покажем, как китайцы внедрились в США, и что мы сделаем, чтобы противостоять этому», - сказал собеседник портала.

Портал пишет, что представители администрации предъявят Китаю обвинения в пагубной деятельности - осуществления кибератак, во вмешательстве в выборы и промышленной войне (например, краже интеллектуальной собственности)".

Он отмечает, что атака на Китай должна состояться в ближайшие несколько недель, к ней под руководством со стороны высокопоставленных представителей Совета нацбезопасности должны будут подключиться министерства финансов, торговли и обороны.

Во вторник, 18 сентября, Трамп объявил о введении новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд. Они вступили в силу в подельник, 24 сентября. Тарифная ставка составила 10% в 2018 года, а с января 2019 года она поднимется до 25%. В этот же день Пекин сообщил, что в ответ введет пошлины на импорт из США в 5% и 10% на общую сумму $60 млрд.