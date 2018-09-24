В Фонде Ислама Каримова рассказали, где любил отдыхать первый президент Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Фонд Ислама Каримова опубликовал на своей странице в Facebook факт о жизни первого президента Узбекистана.

«Годовой отпуск Ислама Абдуганиевича обычно длился около недели, и то это были короткие передышки по два-три дня в течение года. Мы выезжали в горы, в местность Кайнарсай, совсем недалеко от Ташкента. Он любил местные пейзажи и считал, что нет ничего красивее нашей природы. (Из интервью Татьяны Каримовой, супруги Ислама Каримова)», - говорится в сообщении.

Ислам Каримов – первый президент Узбекистана, руководивший страной с 1989 по 2016 годы. Четырежды побеждал на президентских выборах (в 1991, 2000, 2007 и 2015 годах), каждый раз, по официальным данным, получая свыше 90 % голосов избирателей (кроме выборов 1991 года, где набрал 87 %). Он скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от тяжелой болезни и был похоронен на своей родине в Самарканде.