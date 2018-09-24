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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Бурабае прошел международный гастрономический фестиваль Nomad Food

CA-NEWS (KZ) - В курортной зоне Бурабай прошел I международный гастрономический фестиваль Nomad Food.

Как сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области, среди почетных гостей были региональные президенты Всемирной ассоциации поваров-обществ WACS по Европе и Азии, специалисты индустрии питания и гостеприимства.

В своем приветственном слове глава региона Малик Мурзалин подчеркнул, что данное масштабное мероприятие будет способствовать повышению уровня сервиса, профессионального мастерства поваров, повышению культуры гостеприимства курорта.

На главной площадке фестиваля собрались команды поваров из Румынии, Монголии, Сербии, России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и регионов Казахстана, которые состязались в приготовлении национальных блюд.

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