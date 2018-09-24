Центральный банк Узбекистана повысил ставку рефинансирования с 14% до 16% годовых

CA-NEWS (UZ) - Правление Центрального банка приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 2 процентных пункта – до 16% годовых с 25 сентября текущего года.

Данное решение принято с учётом изменения внешних условий и направлено на снижение инфляционного давления на фоне повышения инфляционных ожиданий, роста регулируемых цен и возрастающего давления валютного курса на цены, отмечается в сообщении пресс-службы.

Несмотря на замедление годовых темпов инфляции, данный тренд может измениться в результате реализации инфляционных рисков. Ужесточение денежно-кредитной политики поможет снизить данные риски и инфляционные ожидания.

Годовая инфляция продолжила снижение и составила 15,7% в августе, не превысив рамки первоначального прогноза. Этому способствовало сезонное удешевление плодоовощной продукции и постепенное исчерпание влияния ускоренных темпов роста денежной массы и девальвации сума в 2017 году.

В начале текущего года, согласно базовому сценарию развития экономики, Центральный банк прогнозировал годовую инфляцию в пределах 11,5–13,5% по итогам 2018 года.