РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Центральный банк Узбекистана повысил ставку рефинансирования с 14% до 16% годовых

CA-NEWS (UZ) - Правление Центрального банка приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 2 процентных пункта – до 16% годовых с 25 сентября текущего года.

Данное решение принято с учётом изменения внешних условий и направлено на снижение инфляционного давления на фоне повышения инфляционных ожиданий, роста регулируемых цен и возрастающего давления валютного курса на цены, отмечается в сообщении пресс-службы.

Несмотря на замедление годовых темпов инфляции, данный тренд может измениться в результате реализации инфляционных рисков. Ужесточение денежно-кредитной политики поможет снизить данные риски и инфляционные ожидания.

Годовая инфляция продолжила снижение и составила 15,7% в августе, не превысив рамки первоначального прогноза. Этому способствовало сезонное удешевление плодоовощной продукции и постепенное исчерпание влияния ускоренных темпов роста денежной массы и девальвации сума в 2017 году.

В начале текущего года, согласно базовому сценарию развития экономики, Центральный банк прогнозировал годовую инфляцию в пределах 11,5–13,5% по итогам 2018 года.

print
  • Американский рэп-магнат Шуг Найт получит 28 лет тюрьмы. Он запустил карьеры Тупака и Снуп Догга
  • В монгольском аймаке Баян-Улгий на беркутов надели GPS-устройства, стоимость которых $1500
  • В Праге прошли официальные переговоры госсекретарей МИД Монголии и Чехии
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×