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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане в купальный сезон утонули 300 человек, из них 90 детей

CA-NEWS (KZ) - В водоемах Казахстане в период купального сезона погибло 300 человек, из них 90 детей. Об этом 14 сентября на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

По его словам, было проведено свыше 8 тыс. рейдов, к административной ответственности привлечено 2,5 тыс. человек, за нарушение требований статьи 440 КоАП «Нарушения Правил нахождения в общественных местах» и 364 КоАП «Нарушения Правил общего водопользования».

«Необходимо отметить безответственное отношение отдельных граждан к своей жизни и жизни близких, которые, несмотря на неблагоприятные погодные условия, игнорируя требования спасателей и сотрудников местной полицейской службы, не выходили из воды», - подчеркнул замглавы МВД.

Основными причинами гибели людей на водоемах страны явились:
- недооценка собственных сил, попадание в водовороты, сильное течение, судороги конечности тел (221 человек, из них 51 детей);
- несоблюдение правил при ловле рыбы (25 человек, из них 2 детей);
- падение в воду детей в результате оставления детей без присмотра вблизи водоемов (21 детей);
- неумение плавать (12 человек, из них 14 детей);
- купание в нетрезвом состоянии (8 человек);
- при катании на плавсредствах (7 человек, из них 1 ребенок);
- при спасении утопающего (6 человек, из них 1 ребенок).

Подавляющее большинство утонувших при купании зарегистрированы в не приспособленных для купания местах, отметил Ю.Ильин.

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