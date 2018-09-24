В Казахстане в купальный сезон утонули 300 человек, из них 90 детей

CA-NEWS (KZ) - В водоемах Казахстане в период купального сезона погибло 300 человек, из них 90 детей. Об этом 14 сентября на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

По его словам, было проведено свыше 8 тыс. рейдов, к административной ответственности привлечено 2,5 тыс. человек, за нарушение требований статьи 440 КоАП «Нарушения Правил нахождения в общественных местах» и 364 КоАП «Нарушения Правил общего водопользования».

«Необходимо отметить безответственное отношение отдельных граждан к своей жизни и жизни близких, которые, несмотря на неблагоприятные погодные условия, игнорируя требования спасателей и сотрудников местной полицейской службы, не выходили из воды», - подчеркнул замглавы МВД.

Основными причинами гибели людей на водоемах страны явились:- недооценка собственных сил, попадание в водовороты, сильное течение, судороги конечности тел (221 человек, из них 51 детей);- несоблюдение правил при ловле рыбы (25 человек, из них 2 детей);- падение в воду детей в результате оставления детей без присмотра вблизи водоемов (21 детей);- неумение плавать (12 человек, из них 14 детей);- купание в нетрезвом состоянии (8 человек);- при катании на плавсредствах (7 человек, из них 1 ребенок);- при спасении утопающего (6 человек, из них 1 ребенок).

Подавляющее большинство утонувших при купании зарегистрированы в не приспособленных для купания местах, отметил Ю.Ильин.