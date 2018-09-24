РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сенатор штата Аляска поддержит законопроект Монголии о введении беспошлинного режима на текстильные изделия

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе визита в США встретился с сенатором США Дэном Салливаном и обменялся мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества, передает Montsame.

Сенатор Дэн Салливан выразил удовлетворение расширением дружественных отношений между Монголией и США, которые продолжаются расширяться в атмосфере взаимного доверия и выразил признательность совместной службе монгольских и американских военнослужащих в Афганистане, миссия которых вносит вклад в дело обеспечения региональной и глобальной стабильности.

Дэн Салливан заявил, что он поддержит и будет соавтором при представлении Сенату законопроекта, касающегося введения беспошлинного режима на кашемировые и текстильные изделия, импортируемые из Монголии. Кроме того, Салливан выразил признательность правительству и народу Монголии за оказание помощи пострадавшим от урагана “Флоренция”, который обрушился на Южную и Северную Каролину.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность поддержки связей между гражданами двух стран, отметив большой вклад американских волонтёров в это дело.

print
  • В Казахстане в купальный сезон утонули 300 человек, из них 90 детей
  • В Бурабае прошел международный гастрономический фестиваль Nomad Food
  • В МИД Туркменистана прошла встреча с делегацией Министерства экономики, торговли и промышленности Японии
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×