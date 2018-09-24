Сенатор штата Аляска поддержит законопроект Монголии о введении беспошлинного режима на текстильные изделия

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе визита в США встретился с сенатором США Дэном Салливаном и обменялся мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества, передает Montsame.

Сенатор Дэн Салливан выразил удовлетворение расширением дружественных отношений между Монголией и США, которые продолжаются расширяться в атмосфере взаимного доверия и выразил признательность совместной службе монгольских и американских военнослужащих в Афганистане, миссия которых вносит вклад в дело обеспечения региональной и глобальной стабильности.

Дэн Салливан заявил, что он поддержит и будет соавтором при представлении Сенату законопроекта, касающегося введения беспошлинного режима на кашемировые и текстильные изделия, импортируемые из Монголии. Кроме того, Салливан выразил признательность правительству и народу Монголии за оказание помощи пострадавшим от урагана “Флоренция”, который обрушился на Южную и Северную Каролину.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность поддержки связей между гражданами двух стран, отметив большой вклад американских волонтёров в это дело.