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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане природные пожары уничтожили более 160 тыс. га

CA-NEWS (KZ) - С начала пожароопасного периода в Казахстане произошло 352 природных пожара, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года их количество снизилось на 44. Об этом 24 сентября на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

По его словам, принятие превентивных мер и взаимодействие системы гражданской защиты в пожароопасный период привело к снижению количества лесных пожаров на 38%, степных пожаров - в 3 раза.

«Если в 2017 году площадь, пройденная огнем, составила более 800 га, то в нынешнем году - 168 тыс. га. Нанесенный ущерб от пожаров составил 199 млн тенге», - отметил замглавы МИД.

Он добавил, что с начала пожароопасного периода для предупреждения возникновения природных пожаров из числа сотрудников государственного пожарного контроля, местной полицейской службы и лесохозяйственных учреждений создано 325 мобильных групп из 2 тыс. человек.

«Указанными мобильными группами проведено порядка 2 тыс. рейдов, в результате которых выявлено и привлечено к административной ответственности 177 лиц», - сказал Ю.Ильин.

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