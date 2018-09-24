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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лола Каримова-Тилляева закрыла свой Insta-аккаунт из-за массовой атаки ботов

CA-NEWS (UZ) - Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сделала свой аккаунт в Instagram приватным, сообщает Podrobno.uz.

По ее словам, главной причиной такого решения стала массовая атака ботов.

«По причине флуда ботов мы были вынуждены поменять настройки аккаунта в Инстаграмм и сделать его приватным. За последние несколько дней более десятка тысячи ненастоящих фейковых, только что созданных ботами аккаунтов, зафоловили эту страницу в Instagram. Соответственно нашей статистике каждые несколько минут открываются новые аккаунты ботов. Наша айти команда совместно с Instagram разбирается в происходящем и рекомендует всем быть внимательными», – отметила Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети.

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