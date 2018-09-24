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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Венесуэле цена школьных завтраков приблизилась к минимальной зарплате

CA-NEWS (CA) - Член совета венесуэльского муниципалитета Либертадор в Каракасе Хесус Армас осудил власти за то, что месячная стоимость школьных завтраков в столичных учебных заведениях приблизилась к размеру минимальной зарплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание El Nacional.

«Вы не можете кормить детей обедом или ужином, не говоря уже о том, чтобы содержать семью. 75% школьных санузлов не подходят для детей, у нас кризисная ситуация с водоснабжением, есть проблемы с транспортировкой, которые влияют на посещаемость», - сказал Армас.

По его словам, школьный завтрак, в который входит сэндвич с сыром и сок, стоит 73 боливара ($1,20), а за 20 дней родителям придется заплатить за питание ребенка 1420 боливаров ($23,29), отмечает Tenemos Noticias. В настоящее время минимальная заработная плата в месяц в Венесуэле составляет 1800 боливаров ($30). Политик является лидером оппозиционной партии «Справедливость прежде всего».

В августе власти Венесуэлы провели девальвацию боливара к доллару на 96%, во время которой повысили минимальную месячную зарплату в 60 раз - с $0,5 до $30.

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