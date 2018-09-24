Китай обвинил США в торговой агрессии

CA-NEWS (CA) - США и Китай ввели в понедельник новые торговые пошлины на импорт товаров друг друга, при этом ни одна из сторон не желает уступать в продолжающемся противостоянии, которое, как ожидается, ударит по глобальному экономическому росту, сообщает Reuters.

Вскоре после вступления в силу новых пошлин Китай обвинил Соединенные Штаты в «торговой агрессии» и запугивании других стран угрозой введения торговых пошлин, чтобы те подчинились их воле, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

Тем не менее Пекин выразил готовность возобновить переговоры с США, если они будут проходить на основе «взаимного уважения и равноправия», передает агентство, цитируя опубликованную Госсоветом Китая «Белую бумагу», касающуюся торгового спора с Вашингтоном.

В понедельник, 24 сентября в силу вступили объявленные на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью около $200 миллиардов и ответные пошлины Китая. Размер тарифов оказался не таким высоким, как опасались инвесторы.

В пятницу сотрудник Белого дома сказал, что дата нового раунда торговых переговоров не установлена, а Wall Street Journal сообщала о том, что Китай отказался отправить вице-премьера Госсовета Лю Хэ в Вашингтон на этой неделе.

В субботу президент США вновь пригрозил ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров, если Пекин примет ответные меры. В этом случае новые пошлины коснутся практически всего объема импорта товаров из Китая.

Во вторник, 18 сентября, Трамп объявил о введении новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд. Они вступили в силу в подельник, 24 сентября. Тарифная ставка составила 10% в 2018 года, а с января 2019 года она поднимется до 25%. В этот же день Пекин сообщил, что в ответ введет пошлины на импорт из США в 5% и 10% на общую сумму $60 млрд.