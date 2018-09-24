В Мытищах возбудили уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух граждан из Узбекистана, один из них ребенок

CA-NEWS (UZ) - 24 сентября в правоохранительные органы г.о. Мытищи поступила информация, что в ходе тушения возгорания на территории складского помещения ООО «Снабсервис» обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения и ее дочери 2004 года рождения. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), отмечает пресс-служба следственного комитета РФ.



По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уточняется площадь возгорания. Назначено ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, планируется назначение пожаро-технической. Проводятся допросы.