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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Антитеррористические учения ОДКБ пройдут в Казахстане, России, Кыргызстане и Таджикистане

CA-NEWS (KG) - Совместные антитеррористические учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут с 1 октября по 2 ноября в Казахстане, России, Кыргызстане и Таджикистане, сообщает пресс-служба организации.

Как заявил начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Анатолий Сидоров, впервые в 2018 году будут проведены учения авиационных сил ОДКБ. «Впервые в 2018 году мы проводим учения Коллективных авиационных сил ОДКБ Воздушный мост», - сказал Сидоров.

«В этом году совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018» направлено на комплексную проработку механизмов реагирования ОДКБ на угрозы, являющиеся следствием деятельности международных террористических и экстремистских организаций в Центральной Азии», - отметил он.

По его словам, на них будут отработаны применение авиации для переброски сил в район кризисного реагирования, авиационное прикрытие, совершенствование механизмов межгосударственного взаимодействия.

«В учениях примут участие контингенты от Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Для каждого из учений определен состав привлекаемых сил и средств. Всего, без учета обеспечивающих структур, не задействованных непосредственно для решения учебно-боевых задач, будет привлечено более 10 тыс. человек личного состава и задействовано свыше 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая значительный ресурс авиации», - добавил Сидоров.

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