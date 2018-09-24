В Ташкенте состоялась встреча делегаций парламента Узбекистана и Турции

CA-NEWS (UZ) - 24 сентября текущего года состоялась встреча председателя Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Республики Узбекистан Нигматиллы Йулдошева с парламентской делегацией во главе с председателем Великого национального собрания (парламента) Турецкой Республики Бинали Йылдырымом, прибывшей в Ташкент с официальным визитом, сообщает пресс-служба парламента РУз.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских отношений двух стран. Отмечалось, что Узбекистан придает большое значение дальнейшему развитию сотрудничества с Турецкой Республикой, одним из важных направлений которого является углубление межпарламентского диалога.

Дополнительный импульс развитию двусторонних отношений парламентов обеих государств придал меморандум о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим национальным собранием Турецкой Республики, подписанный в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Турецкую Республику в октябре 2017 года.

В марте текущего года с визитом в Узбекистане побывала межпарламентская группа дружбы «Турция-Узбекистан» Великого национального собрания Турции. Установлены контакты между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе и Исследовательским центром Великого национального собрания Турции.

Стороны обменялись мнениями об организации форумов регионов Узбекистана и Турции под эгидой Сената Олий Мажлиса и Великого национального собрания.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении совместной работы по дальнейшему углублению межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных парламентских структур.