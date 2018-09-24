РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте состоялась встреча делегаций парламента Узбекистана и Турции

CA-NEWS (UZ) - 24 сентября текущего года состоялась встреча председателя Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Республики Узбекистан Нигматиллы Йулдошева с парламентской делегацией во главе с председателем Великого национального собрания (парламента) Турецкой Республики Бинали Йылдырымом, прибывшей в Ташкент с официальным визитом, сообщает пресс-служба парламента РУз.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских отношений двух стран. Отмечалось, что Узбекистан придает большое значение дальнейшему развитию сотрудничества с Турецкой Республикой, одним из важных направлений которого является углубление межпарламентского диалога.

Дополнительный импульс развитию двусторонних отношений парламентов обеих государств придал меморандум о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим национальным собранием Турецкой Республики, подписанный в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Турецкую Республику в октябре 2017 года.

В марте текущего года с визитом в Узбекистане побывала межпарламентская группа дружбы «Турция-Узбекистан» Великого национального собрания Турции. Установлены контакты между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе и Исследовательским центром Великого национального собрания Турции.

Стороны обменялись мнениями об организации форумов регионов Узбекистана и Турции под эгидой Сената Олий Мажлиса и Великого национального собрания.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении совместной работы по дальнейшему углублению межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных парламентских структур.

print
  • В Казахстане природные пожары уничтожили более 160 тыс. га
  • Командование «Юг» стало лучшим в Сухопутных войсках Казахстана
  • Узбекистан рассказал о положительном влиянии на имидж страны исключение хлопка из «чёрного списка» товаров
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×