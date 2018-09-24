Командование «Юг» стало лучшим в Сухопутных войсках Казахстана

CA-NEWS (KZ) - На территории 40-й военной базы «Отар» подведены итоги состязаний мотострелковых, танковых и снайперских взводов Сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана, в которых принимали участие лучшие взвода региональных командований «Астана», «Восток», «Юг» и Десантно-штурмовых войск.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, первое общекомандное место среди представленных подразделений заняла сборная команда регионального командования «Юг»: веннослужащие мотострелкового, танкового и снайперского взводов каждый в отдельности заняли первые места в своих состязаниях, что в итоге принесло абсолютную победу.

Второе общекомандное место по итогам состязаний заняли Десантно-штурмовые войска, третье и четвертое места соответственно заняли региональные командования «Астана» и «Восток».

В ходе состязаний участники выполняли упражнения контрольных стрельб из всех видов штатного вооружения, сдавали военно-спортивные нормативы по физической подготовке: выполняли комплекс упражнений на перекладине, толкали гири, а также преодолевали военно-прикладную полосу «атлетизм – решительность – дерзость». Наиболее сложным испытанием стало совершение марш-броска на 5 км в полной экипировке с оружием в составе подразделений по пересеченной местности.