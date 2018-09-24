В Баку произошло извержение второго в мире по величине грязевого вулкана

CA-NEWS (CA) - Извержение грязевого вулкана произошло в воскресенье, 23 сентября в Гарадагском районе Баку, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

«Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в 8 часов 53 минуты в воскресенье в Гарадагском районе Баку», - говорится в сообщении.

Повторное извержение вулкана Отман-Боздаг было зарегистрировано в 9:58 по местному времени. Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 метров.

В последний раз извержение Отман-Боздага, являющегося вторым в мире по величине грязевым вулканом, произошло в феврале 2017 года.

Вулкан находится на территории заповедника, близлежащие к нему территории также не заселены людьми.