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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Праге прошли официальные переговоры госсекретарей МИД Монголии и Чехии

CA-NEWS (MNG) - 18 сентября в Праге прошли официальные переговоры госсекретарей МИД Монголии и Чехии — Д.Дааасурэна и Милослава Сташека, сообщает Монголия Сейчас.

Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, в том числе, укреплению традиционно дружественных монголо-чешских отношений и двустороннего сотрудничества в сферах образования и здравоохранения, а также наличии возможностей сотрудничества в областях туризма и гражданской авиации.

В связи с двусторонней окончательной договорённостью по проектам “Соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты между Правительствами Монголии и Чехии”, “О сотрудничестве по вопросам молодёжи в сферах образования и науки” и “Соглашения о сотрудничестве в области культуры”, участники встречи выразили готовность работать над подготовкой подписания этих документов в текущем году, отмечается в статье.

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