Две женщины пытались завезти в Узбекистан из Казахстана в сумках свыше 3 тысяч сотовых телефонов

CA-NEWS (UZ) - Две женщины пытались завезти в Узбекистан из Казахстана в сумках свыше 3 тысяч сотовых телефонов, сообщает Podrobno.uz.

"7 сентября на таможенном посту "Навои" Ташкентской области были задержаны гражданки Р.О. и Б.А. Они перевозили не указанные в таможенной декларации 3047 мобильных телефонов более чем на 224 миллиона сумов ($27 600) из Казахстана в Узбекистан", – отметили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.