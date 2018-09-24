Две женщины пытались завезти в Узбекистан из Казахстана в сумках свыше 3 тысяч сотовых телефонов
- Узбекистан, общество
- 17:22, 24 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Две женщины пытались завезти в Узбекистан из Казахстана в сумках свыше 3 тысяч сотовых телефонов, сообщает Podrobno.uz.
"7 сентября на таможенном посту "Навои" Ташкентской области были задержаны гражданки Р.О. и Б.А. Они перевозили не указанные в таможенной декларации 3047 мобильных телефонов более чем на 224 миллиона сумов ($27 600) из Казахстана в Узбекистан", – отметили в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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