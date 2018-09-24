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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Курс доллара на Московской бирже впервые с начала августа упал ниже 66 руб.

CA-NEWS (CA) - В понедельник, 24 сентября, курс доллара на торгах опустился ниже отметки 66 руб., сообщает РБК со ссылкой на данные биржи.

После 12:00 мск была зафиксирована сделка по цене 65,995 руб. за доллар.

В последний раз меньше 66 руб. доллар стоил 9 августа. Локального максимума американская валюта достигла 10 сентября: тогда за один доллар на бирже давали 70,6 руб

Очередная волна падения рубля началась в конце июля, к 13 августа курс доллара поднялся выше 68 руб. Очередное падение рубля, случившееся в начале сентября, эксперты Центробанка объясняли влиянием западных санкций и «эффектом заражения» от валют Турции и Аргентины. В ЦБ отметили, что волатильность курса рубля выросла в августе и из-за традиционной для этого месяца невысокой ликвидности рынков. При этом они заверили: «Временная остановка покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила должна предотвратить возникновение излишней волатильности на рынке».

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