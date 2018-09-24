РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Коррупция в Казахстане. Больше всего фактов зарегистрировано в Астане, меньше - в СКО

CA-NEWS (KZ) - Национальное бюро по противодействию коррупции подвело итоги деятельности за 8 месяцев 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции, за отчетный период в республике зарегистрировано около 1,4 тыс. коррупционных преступлений, из них 761 - взяточничество (555 фактов получения взяток, 157 - дачи взяток, 49 - посредничества во взяточничестве). Размеры взяток составили от 5 тыс. до 30 млн тенге, суммы хищений - от 10 тыс. до свыше 3 млрд тенге.

Наиболее коррупциогенными сферами оказались строительство (157 преступлений), образование (110), земельные отношения (101), сельское хозяйство (95).

Из общего количества коррупционных преступлений 112 совершено в Астане, Костанайской области – 109 и Туркестанской - 108. Самый низкий уровень коррупции в Северо-Казахстанской области - зарегистрировано 52 правонарушения.

Из 813 привлекаемых лиц 653 мужчины, 160 женщин. К ответственности привлекаются 115 руководителей республиканского уровня, 62 - областного, 19 - районного.

print
  • В монгольском аймаке Баян-Улгий на беркутов надели GPS-устройства, стоимость которых $1500
  • Премьер-министр Монголии ознакомился с деятельностью Библиотеки Конгресса США
  • Евросоюз реализует в Монголии проект на 5 млн евро
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×