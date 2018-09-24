Коррупция в Казахстане. Больше всего фактов зарегистрировано в Астане, меньше - в СКО

CA-NEWS (KZ) - Национальное бюро по противодействию коррупции подвело итоги деятельности за 8 месяцев 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции, за отчетный период в республике зарегистрировано около 1,4 тыс. коррупционных преступлений, из них 761 - взяточничество (555 фактов получения взяток, 157 - дачи взяток, 49 - посредничества во взяточничестве). Размеры взяток составили от 5 тыс. до 30 млн тенге, суммы хищений - от 10 тыс. до свыше 3 млрд тенге.

Наиболее коррупциогенными сферами оказались строительство (157 преступлений), образование (110), земельные отношения (101), сельское хозяйство (95).

Из общего количества коррупционных преступлений 112 совершено в Астане, Костанайской области – 109 и Туркестанской - 108. Самый низкий уровень коррупции в Северо-Казахстанской области - зарегистрировано 52 правонарушения.

Из 813 привлекаемых лиц 653 мужчины, 160 женщин. К ответственности привлекаются 115 руководителей республиканского уровня, 62 - областного, 19 - районного.