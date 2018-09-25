В Туркменистане амнистировано более 1700 осужденных

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ «О помиловании по случаю празднования 27-й годовщины независимости Туркменистана осуждённых лиц», освободив помилованных граждан от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности, сообщат пресс-служба главы государства.

На расширенном заседании кабинета министров было объявлено об амнистии в отношении 1722 лиц.

Также Бердымухамедов объявил о подписании указа о принятии более 740 человек в гражданство Туркменистана.

День Независимости в этом году будет отмечаться 27 сентября, а не 27 октября, день когда было объявлено о суверенитете республики в 1991 году.