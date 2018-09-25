Минтранс Таджикистана заявил, что не отказывается от реализации ж/д проекта ТАТ

CA-NEWS (TJ) - Душанбе не отказывается от реализации проекта строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ), заявили радио Озоди в таджикском Минтрансе.

Напомним, 22 сентября МИД Туркменистана выразило «непонимание» в связи с заявлением посла Таджикистана в Узбекистане Содика Имоми о том, что правительство страны «отложило до лучших времен» реализацию проекта ж/д ТАТ. Сам посол заявил, что ничего подобного не говорил.

По словам высокопоставленного чиновника Министерства транспорта Таджикистана, работа над реализацией проекта продолжается, правда, последний раз делегации трех соседних стран провели переговоры по поводу ТАТ в конце прошлого года. «Власти Таджикистана уже уточнили маршрут, который проходит по территорию страны. Сейчас в Кабуле должны определиться с маршрутом железной дороги из Афганистана в Таджикистан», - сказал собеседник, который предпочел остаться неназванным.

В Минтрансе РТ подчеркнули, что железная дорога Туркменистан-Афганистан-Таджикистан является альтернативной дорогой. «Мы хотим, чтобы кроме железной дороги, проходившей по территории Узбекистана, у нас была т.н. «запасная»или альтернативная ширококолейка», - сказал чиновник Минтранса.

Трехсторонние переговоры по созданию трансафганского коридора Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ) и подписание Меморандума по проекту строительства президентами Гурбангулы Бердымухаммедовым, Имомали Рахмоном и Хамидом Карзаем состоялись в начале 2013 года.

В ноябре 2016 года Туркменистан завершил возведение своего участка дороги, доведя её до границы с Афганистаном (Атамурад-Имамназар-Акина, 88 км).

В январе 2017 года представитель Таджикистана уже заявлял о намерении прокладки железнодорожного пассажирского маршрута через Узбекистан в Россию, минуя Туркменистан, чем вызвал негодование туркменского МИДа, напомнившего «о прежних договоренностях в области железнодорожного транспорта посредством увеличения объемов перевозок грузов и пассажиров из Таджикистана через территорию Туркменистана в третьи страны».