В Алматинской области задержан подозреваемый, объявленный Узбекистаном 9 лет назад в межгосударственный розыск

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области задержан числившийся в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления на территории Узбекистана.

По данным Департамента внутренних дел региона, задержание 48-летнего жителя села Ават, подозреваемого произведено в Енбекшиказахском районе. Установлено, что с 2009 года его разыскивают правоохранительные органы соседней страны.

При проведении процедуры, связанной с документами, мужчину проверили по обязательной в таких случаях полицейской базе. Как выяснилось, 9 лет назад он был объявлен в межгосударственный розыск, инициированный стражами порядка города Тортколь (Узбекистан). Согласно ориентировке узбекских правоохранителей, мужчина подозревается в хищении или же растрате чужого имущества. Информация об установлении местонахождения подозреваемого направлена инициаторам розыска, сообщили в ДВД.