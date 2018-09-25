РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматинской области задержан подозреваемый, объявленный Узбекистаном 9 лет назад в межгосударственный розыск

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области задержан числившийся в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления на территории Узбекистана.

По данным Департамента внутренних дел региона, задержание 48-летнего жителя села Ават, подозреваемого произведено в Енбекшиказахском районе. Установлено, что с 2009 года его разыскивают правоохранительные органы соседней страны.

При проведении процедуры, связанной с документами, мужчину проверили по обязательной в таких случаях полицейской базе. Как выяснилось, 9 лет назад он был объявлен в межгосударственный розыск, инициированный стражами порядка города Тортколь (Узбекистан). Согласно ориентировке узбекских правоохранителей, мужчина подозревается в хищении или же растрате чужого имущества. Информация об установлении местонахождения подозреваемого направлена инициаторам розыска, сообщили в ДВД.

print
  • «Не лесная» страна. Запрет на вывоз макулатуры будет введен в Казахстане
  • Президент Ирана пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна
  • Минобороны РФ опубликовало 3D-видео крушения Ил-20 в Сирии
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×