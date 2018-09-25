Министерство юстиции Узбекистана забраковало рейтинг вузов страны

CA-NEWS (UZ) - Государственной инспекцией по контролю за качеством образования при кабинете министров и министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан недавно был опубликован рейтинг 57 высших образовательных учреждений республики, сообщает пресс-служба министерства.

Показатели рейтинга и результаты вызвали неоднозначную и противоречивую реакцию, в том числе в социальных сетях. В этой связи министерством юстиции было проведено предварительное изучение процесса определения рейтинга вузов.

«Существенным нарушением явилось отсутствие надлежащей нормативно-правовой базы определения государственными органами официального рейтинга вузов. Рейтинг определялся на основании совместного постановления Государственной инспекции по контролю за качеством образования и Министерства высшего и среднего специального образования. Данный документ в нарушение требований к принятию ведомственных нормативно-правовых актов не проходил правовую экспертизу и государственную регистрацию в Министерстве юстиции. По этой причине он не имеет юридической силы и не влечет никаких правовых последствий», – отметили в министерстве.

Ввиду того, что процедура определения рейтинга не проходила государственную регистрацию и, соответственно, не была опубликована в установленном порядке, имели место нечеткость и непрозрачность формирования результатов рейтинга по различным показателям.

Сведения по отдельным индикаторам, в частности, об иностранных преподавателях, осуществляющих деятельность в вузах, не соответствуют действительности. В расчет приняты в основном "однодневные", "однонедельные" иностранные специалисты, в то время как некоторые вузы представили количество реальных педагогов, преподававших на семестровой или годичной основе.

В процессе определения рейтинга вузов не применялся дифференцированный подход к показателям вузов в зависимости от их размера (масштаба), направлений образования, экономического и кадрового потенциала, специфики деятельности и прочее. При этом составители рейтинга сосредоточились не на процентных, а на количественных показателях (количество лиц, имеющих научные степени, количество защищенных диссертаций, количество иностранных преподавателей, количество педагогов, преподававших в зарубежных вузах, количество ссылок на научные работы, количество опубликованных статей, количество иностранных студентов, сумма средств, вырученных от научно-исследовательской деятельности). Это само собой дало преимущество вузам с большим количеством факультетов, педагогов и студентов.

Следует отметить, что не все вузы были уведомлены о проведенном изучении и результатах рейтинга до его официального опубликования.

В свою очередь, это повлекло невозможность предварительного рассмотрения и уточнения некоторых аспектов изучения. Такой подход не соответствует общепринятым международным стандартам и принципам определения рейтинга вузов, в частности, Берлинским принципам рейтингования вузов, утвержденным Международной экспертной группой по рейтингам (International Ranking Expert Group, IREG).

Вышеуказанные обстоятельства отразились на объективности и результатах рейтинга вузов. На основании представления Министерства юстиции совместное постановление отозвано с исполнения.