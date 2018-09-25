Посол Таджикистана в РУз заявил, что не говорил о приостановке ж/д проекта ТАТ

CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана в Узбекистане Содик Имоми заявил радио Озоди, что не говорил, что правительство страны «отложило до лучших времен» реализацию проекта строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ).

Напомним, 22 сентября МИД Туркменистана выразило «непонимание» в связи с этим заявлением.

«Разговор шел о восстановлении отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. Я говорил о том, что с открытием дорог развиваются экономические отношения и растет товарооборот между нашими странами. Ничего более. Хочу отметить, что Таджикистан никогда не отказывается от проектов, направленных на развитие дорожных инфраструктур региона и активно участвует в их реализации», - заявил Содик Имоми, комментируя свое интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы в ближайшее время отправим в Ашхабад официальное письмо с разъяснением нашей позиции по реализации проекта строительства ж/д ТАТ», - добавил таджикский дипломат.

В свою очередь, Кирилл Кривошеев, автор статьи в газете «Коммерсантъ» заявил, что посол Содик Имоми в беседе с ним действительно сказал, что проект железной дороги был отложен до лучших времен. В доказательстве своих слов он предоставил нам отрывок из своей беседе с главой дипмиссии Таджикистана в Узбекистане:

- Когда у Таджикистана с Узбекистаном были сложные отношения, вы планировали строить дорогу через Афганистан в Туркмению?

- Да такой проект был, мы планировали вместе с туркменами дальше строить железную дорогу в Иран.

- А сейчас он Вам не нужен, вы от него отказались?

- Да, до лучших времен, потому что на границе Таджикистана и Афганистана очень неспокойно…"

Трехсторонние переговоры по созданию трансафганского коридора Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ) и подписание Меморандума по проекту строительства президентами Гурбангулы Бердымухаммедовым, Имомали Рахмоном и Хамидом Карзаем состоялись в начале 2013 года. В ноябре 2016 года Туркменистан завершил возведение своего участка дороги, доведя её до границы с Афганистаном (Атамурад-Имамназар-Акина, 88 км).

В январе 2017 года представитель Таджикистана уже заявлял о намерении прокладки железнодорожного пассажирского маршрута через Узбекистан в Россию, минуя Туркменистан, чем вызвал негодование туркменского МИДа, напомнившего «о прежних договоренностях в области железнодорожного транспорта посредством увеличения объемов перевозок грузов и пассажиров из Таджикистана через территорию Туркменистана в третьи страны».